Выборы-2023

В Самарской области с 8 по 10 сентября прошли выборы губернатора. Как проходило голосование — в фотогалерее «Ъ-Волга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На территории каждого участка была представлена соответствующая информация об УИК Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Для некоторых избирателей голосование стало радостным событием Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец За порядком на участках следили наблюдатели Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Сотрудники комиссии готовят документы Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец В дни голосования избирательные участки были полностью готовы к приему Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Пожилые люди также пришли отдать свой голос Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Каждый участник голосования должен был сделать свой выбор Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Сотрудники правоохранительных органов тоже проголосовали Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец В настоящее время облизбирком подводит окончательные итоги голосования Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Следующая фотография 1 / 9 На территории каждого участка была представлена соответствующая информация об УИК Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Для некоторых избирателей голосование стало радостным событием Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец За порядком на участках следили наблюдатели Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Сотрудники комиссии готовят документы Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец В дни голосования избирательные участки были полностью готовы к приему Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Пожилые люди также пришли отдать свой голос Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Каждый участник голосования должен был сделать свой выбор Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Сотрудники правоохранительных органов тоже проголосовали Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец В настоящее время облизбирком подводит окончательные итоги голосования Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец