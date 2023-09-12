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Выборы-2023

Самарская область проголосовала за главу региона

В Самарской области с 8 по 10 сентября прошли выборы губернатора. Как проходило голосование — в фотогалерее «Ъ-Волга».

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На территории каждого участка была представлена соответствующая информация об УИК

На территории каждого участка была представлена соответствующая информация об УИК

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Для некоторых избирателей голосование стало радостным событием

Для некоторых избирателей голосование стало радостным событием

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

За порядком на участках следили наблюдатели

За порядком на участках следили наблюдатели

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Сотрудники комиссии готовят документы

Сотрудники комиссии готовят документы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

В дни голосования избирательные участки были полностью готовы к приему

В дни голосования избирательные участки были полностью готовы к приему

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Пожилые люди также пришли отдать свой голос

Пожилые люди также пришли отдать свой голос

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Каждый участник голосования должен был сделать свой выбор

Каждый участник голосования должен был сделать свой выбор

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Сотрудники правоохранительных органов тоже проголосовали

Сотрудники правоохранительных органов тоже проголосовали

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

В настоящее время облизбирком подводит окончательные итоги голосования

В настоящее время облизбирком подводит окончательные итоги голосования

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

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На территории каждого участка была представлена соответствующая информация об УИК

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Для некоторых избирателей голосование стало радостным событием

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

За порядком на участках следили наблюдатели

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Сотрудники комиссии готовят документы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

В дни голосования избирательные участки были полностью готовы к приему

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Пожилые люди также пришли отдать свой голос

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Каждый участник голосования должен был сделать свой выбор

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Сотрудники правоохранительных органов тоже проголосовали

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

В настоящее время облизбирком подводит окончательные итоги голосования

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

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