На проекты межевания в центре Уфы и в Деме потратят до 13,6 млн рублей

Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии Уфы ищет двух подрядчиков для разработки проектов планировки и межевания территорий, ограниченных улицами Мечтателей, генерала Кусимова, Ясных зорь и Дагестанской в Демской районе и улиц 50-летия Октября, Мингажева, Революционной, Пахоменко в Советском районе, сообщается на сайте госзакупок. Общая начальная цена контрактов составляет 13,6 млн руб. Итоги аукционов подведут 4 октября. Работы, которые нужно выполнить до 1 декабря, профинансирует городской бюджет.

Согласно аукционным документациям, общая площадь межевания территорий составляет около 84 га. При разработке проектов победители должны, в частности, определить объемы сноса, максимально сохранить деревья и кустарники, спроектировать велодорожки, разместить поликлиники и диагностические центры в отдельно стоящих зданиях. В Демском районе проектировщики должны предусмотреть с учетом нормативов объекты соцобслуживания детский сад и школы, а в Советском районе — обосновать размещение дополнительного корпуса детской стоматологической поликлиники №3.

Венера Хисамова

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