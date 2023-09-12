Федерация хоккея Пермского края закрывает проект Единая ночная хоккейная лига

Федерация хоккея Пермского края объявила о завершении проекта любительского хоккея Единая ночная хоккейная лига. Как пояснили в федерации, такое решение было принято из-за того, что в межсезонье ЕНХЛ покинул второй соучредитель, который вместо существовавших договоренностей, создал альтернативный проект. Борьба между лигами, по мнению федерации, негативно сказалась на командах.
Фото: федерация хоккея Пермского края
«Федерация, действительно, приняла такое решение. На это есть ряд причин, основная из которых – нежелание участвовать в играх новообразованных конкурентов. Наша задача развивать хоккей, а сейчас мы тратим слишком много сил и времени на борьбу, от нее страдают команды, которые поставлены в условия выбора. Поэтому ресурсы, в том числе и финансовые, которые мы планировали вложить в ЕНХЛ, перенаправим в детский хоккей», - заявил президент федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов.
Федерация хоккея Пермского края по-прежнему будет заниматься организацией и проведением официальных чемпионатов и первенств, а также усилит работу в развитии массового детского хоккея.
Единая ночная хоккейная лига - это система соревнований по хоккею среди любительских команд в Перми. В прошлом сезоне соревнования ЕНХЛ в Перми проходили под эгидой Федерации Хоккея Пермского края. В сентябре 2022 года Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю была зарегистрирована АНО «Развитие ночного хоккея», которая по данным Федерации хоккея Пермского края продолжит развивать хоккей в регионе. В прошлом сезоне ЕНХЛ объединяла 48 команд. В рамках лиги проходило 30 матчей в неделю.