УФАС обязал «Башкиравтодор» устранить нарушения конкуренции при закупках

Комиссия управления ФАС по Башкирии признала АО «Башкиравтодор» нарушившим ФЗ «О защите конкуренции». Установлено, что дорожный подрядчик включил в свое положение о закупках случаи закупки у единственного поставщика на конкурентных рынках. Например, в 2021-2022 годах «Башкиравтодор» заключил несколько контрактов по аренде дорожно-строительной техники с четырьмя компаниями как с единственными поставщиками, указало надзорное ведомство. Нарушителю предписано в течение месяца внести изменения в действующую редакцию положения.

«Башкиравтодор» возражал, что работа с определенным контрагентом исключает риск поставки некачественного товара, оказания некачественных услуг или выполнения некачественных работ. «Большим плюсом закупки у единственного поставщика является сохранение стоимости поставляемого товара, услуги, работы на прежнем уровне, то есть по цене, определенной предыдущим договором, заключенным с данным поставщиком»,— отмечали в компании.

Комиссия не согласилась с этими доводами.

АО «Башкиравтодор» является крупнейшим дорожным подрядчиком в Башкирии. Контрольный пакет акций принадлежит министерству земельных и имущественных отношений Башкирии, второй пакет передан госинвесткомпании «Региональный фонд». В 2022 году при выручке 11,2 млрд руб. чистая прибыль составила 29,1 млн руб.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте