Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

УФАС обязал «Башкиравтодор» устранить нарушения конкуренции при закупках

Комиссия управления ФАС по Башкирии признала АО «Башкиравтодор» нарушившим ФЗ «О защите конкуренции». Установлено, что дорожный подрядчик включил в свое положение о закупках случаи закупки у единственного поставщика на конкурентных рынках. Например, в 2021-2022 годах «Башкиравтодор» заключил несколько контрактов по аренде дорожно-строительной техники с четырьмя компаниями как с единственными поставщиками, указало надзорное ведомство. Нарушителю предписано в течение месяца внести изменения в действующую редакцию положения.

«Башкиравтодор» возражал, что работа с определенным контрагентом исключает риск поставки некачественного товара, оказания некачественных услуг или выполнения некачественных работ. «Большим плюсом закупки у единственного поставщика является сохранение стоимости поставляемого товара, услуги, работы на прежнем уровне, то есть по цене, определенной предыдущим договором, заключенным с данным поставщиком»,— отмечали в компании.

Комиссия не согласилась с этими доводами.

АО «Башкиравтодор» является крупнейшим дорожным подрядчиком в Башкирии. Контрольный пакет акций принадлежит министерству земельных и имущественных отношений Башкирии, второй пакет передан госинвесткомпании «Региональный фонд». В 2022 году при выручке 11,2 млрд руб. чистая прибыль составила 29,1 млн руб.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...