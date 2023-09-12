MLK Group улучшил позиции в рейтинге крупнейших переработчиков молока в России

Холдинг MLK Group, включающий завод «Ува-молоко» в Удмуртии и два молочных комбината в Татарстане, входит в топ-20 крупнейших переработчиков молока и топ-15 крупнейших производителей сыра в России. В сравнении с предыдущим рейтингом компания показала уверенный рост.

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Опубликован рейтинг крупнейших переработчиков молока в России по объему выручки. Его подготовили Союзмолоко, Milknews и компания Streda Consulting по итогам 2022 года. MLK Group («Ува-молоко») из Удмуртии занял в нем 16-е место, улучшив свои позиции в сравнении с предыдущим рейтингом на три строчки.

Выручка холдинга в 2022 году составила 15,3 млрд руб., что на 53% больше, чем годом ранее. В списке 30 компаний-переработчиков молока это один из лучших показателей роста за год. Причем и в сравнении с предыдущими годами MLK Group увеличило объем выручки существеннее.

Холдинг MLK Group входит в топ-20 крупнейших переработчиков молока и топ-15 крупнейших производителей сыра в России. В сравнении с предыдущим рейтингом компания показала уверенный рост. В состав холдинга входят три производственные площадки — «Ува-молоко» в Увинском районе Удмуртии, молочные комбинаты «Апастовский» и «Касымовский» в Татарстане.

В компании отмечают, что росту способствовала принятая ранее стратегия развития холдинга, увеличение объемов выпуска продукции и активная работа по расширению присутствия на полках магазинов. В настоящее время продукция компании присутствует в 57 регионах России.

В рейтинге производителей сыра MLK Group по итогам 2022 года сохранила 12-ю строчку. Предприятия холдинга произвели в прошлом году 14,2 тыс. тонн сыра, что на 9,2% больше, чем годом ранее.

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В начале 2022 года компания запустила сырный цех на молочном комбинате «Касымовский» на 10 тонн в сутки мягких сыров. Обновление оборудования в молочном комбинате «Апастовский» позволит производить 40 тонн в сутки полутвердых сыров по типу «Голландский» и 20 тонн сухой сыворотки. Общая мощность производственных площадок к 2024 году должна составить 1750 тонн переработки молока-сырья в сутки, 25 тыс. тонн сыров в год, 24 тыс. тонн масложировой продукции в год, 30 тыс. тонн сухих продуктов в год.

MLK Group развивает три бренда молочной продукции — «Милково», «Бэрэкэтле» и «Молочная фамилия». Предприятия холдинга выпускают цельномолочные продукты, сметану, творог, масло, кефир, катык, айран, полутвердые, мягкие и плавленые сыры. В 2023 году ООО «Ува-молоко» вступило в Национальный союз производителей молока — Союзмолоко. На предприятии систематически проходят аудиты торговых сетей на соответствие условий производства продукции требованиям действующего законодательства по безопасности пищевой продукции. В 2022 году компания получила право нанести российский Знак качества на упаковку сливочного масла торговой марки «Милково» 72,5%, что говорит о том, что продукция соответствует высоким стандартам, проверена специалистами и достойна внимания покупателей.

ООО «Молсбыт»