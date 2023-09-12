Вернувшийся в Казань самолет вылетел в Сочи лишь через восемь часов

Самолет сообщением Казань-Сочи, который накануне вернулся из-за технической неисправности в аэропорт вылета, отправился по маршруту лишь через семь часов и 44 минуты. Об этом говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Напомним, самолет сначала вылетел накануне в 11:05, но через 52 минуты вернулся обратно из-за технической неисправности. Татарская транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Накануне ожидалось, что самолет вылетит в 13:30, однако в итоге время отправления перенесли на 18:45. «На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Жалобы и обращения не поступали»,— уточнили в прокуратуре.

"Ъ-Казань"