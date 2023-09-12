Сбербанк поможет Прикамью в дальнейшей цифровизации

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент Сбербанка Герман Греф заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), цифровой и ESG-трансформации. Документ был подписан на проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме (ВЭФ-23).

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Как сообщает пресс-служба краевого правительства, регион и Сбербанк договорились о внедрении цифровых технологий в учреждениях здравоохранения, на транспорте, спортивных объектах, на объектах социальной и коммунальной инфраструктур, промышленных и коммерческих предприятиях. Также технологии на основе искусственного интеллекта будут использоваться в работе государственных органов.

Сегодня Пермский край занимает одиннадцатое место среди субъектов РФ по уровню цифровизации отраслей (здравоохранение, образование, городское хозяйство и строительство, общественный транспорт, государственное управление). «В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин призвал обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта во все отрасли. Благодаря внедрению цифровых технологий мы повышаем качество образования, медицинских услуг, улучшаем качество жизни людей. Это необходимо, в том числе для принятия управленческих решений и повышения качества государственного управления», — отметил Дмитрий Махонин.