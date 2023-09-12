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Очаг кори в Нижегородской области носит локальный характер в цыганской общине

Вспышка кори в нижегородской деревне Малое Туманово распространяется среди непривитых граждан цыганской общины. По данным регионального управления Роспотребнадзора, очаг заболевания носит локальный характер.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Специалисты Роспотребнадзора продолжают принимать необходимые меры для недопущения распространения заболевания. Ведомство призвало нижегородцев проверить свой прививочный статус по кори, при необходимости сделать прививку.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», по состоянию на 11 сентября в Малом Туманово корью заболели 93 человека. Источником заболевания стал ребенок, приехавший в деревню из другого региона.

В соседнем селе Большое Туманово с 1 сентября из-за распространения кори на три недели закрыта школа, в которую ходят дети из нескольких населенных пунктов. Ученикии переведены на дистанционный формат обучения.

Андрей Репин

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