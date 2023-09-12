11 точек в Ижевске продавали алкоголь в День трезвости

В столице Удмуртии 11 точек незаконно продавали алкоголь в День трезвости, рассказал во «ВКонтакте» министр промышленности и торговли региона Виктор Лашкарев. Всего рейды прошли по 121 объекту, а жители сообщили о 14 фактах нарушений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В частности, нарушения выявили в точках на улицах 7-я Подлесная, Пушкинская, Воткинское шоссе, Машиностроителей, 1-я Малиновая гора, Баранова, Ворошилова, Гусева, Сивкова, а также на остановке 40 лет Победы и рядом с ж/д по адресу ул. Бумашевская.