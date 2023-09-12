55 предпринимателей в Удмуртии получат гранты на развитие бизнеса

В Удмуртии 55 предпринимателей, из числа которых 34 относятся к социальным, получат грантовую поддержку в 25,8 млн руб. Такое решение было принято по итогу конкурса, проводимого министерством экономики региона с 20 июля по 18 августа. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как отметил и. о. министра экономики региона Сергей Юрин, грантовая поддержка помогает развивать и масштабировать бизнес. Всего в этом году для участия в конкурсе заявились 86 бизнесменов, из которых 49 молодые, 37 — социальные. Проекты затронули разные сферы, в том числе создание онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ, открытие гончарной мастерской и проведение строительных работ.

Поступление средств ожидается в конце сентября.