«Башнефть» в очередной раз повысила цены на некоторые виды топлива

ООО «Башнефть-розница» (входит в НК «Роснефть») 12 сентября в очередной раз повысила цены на автомобильное топливо. Это уже четырнадцатое по счету повышение с конца мая текущего года.

Литр бензина марки АИ-100 подорожал на 50 коп. до 63,65 руб., АИ-95 и АИ-96 остались на прежнем уровне — 51,85 и 48,8 руб. соответственно. Стоимость ATUM-92 и ATUM-95 также не изменилась — 49,9 и 52,95 руб. соответственно. Цена на дизтопливо повысилась на 60 коп. до 59,9 руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 5 сентября на заправках «Башнефти» увеличились цены на дизельное топливо — оно подорожало на 40 коп. До этого, 1 сентября, также изменились цены на дизельное топливо, бензин марок АИ-100, ATUM-92 и ATUM-95.

Наталья Балыкова

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