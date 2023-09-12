Водитель Nissan насмерть сбил неустановленную женщину в Ижевске

В столице Удмуртии вечером 11 сентября произошла дорожная авария со смертельным исходом. Водитель Nissan Juke, 34-летний мужчина, на 13-м км Якшур-бодьинского тракта сбил неустановленную женщину, возраст которой оценивается примерно в 35 лет. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В момент аварии женщина вышла на проезжую часть дороги с правой обочины попутного направления. При этом на пешеходе была темная одежда и отсутствовали световозвращающие элементы.

В результате дорожной аварии женщина погибла на месте до приезда скорой медицинской помощи.