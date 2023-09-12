Новый учебник по истории представили новосибирским школьникам

В Новосибирске на открытом уроке в «Лицее Технополис» наукограда Кольцово был представлен новый учебник «История. История России. 1945 год – начало ХХI века. 11 класс. Базовый уровень». По данным минобразования региона, он уже поступил во все школы области в десять школ подшефного Беловодского района ЛНР.

В числе особенностей нового учебника глава минобразования области Мария Жафярова назвала «синхронизацию новейшей истории России и всеобщей истории», а также «преемственность в изложении истории Российской империи через Советский Союз к Российской Федерации».

Ранее как сообщал соавтор ученика Владимир Мединский, полностью переработаны параграфы, посвященные 1970-м, 1980-м, 1990-м и 2000-м годам, а также добавлен раздел о спецоперации на Украине.

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Оксана Павлова