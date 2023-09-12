Кассация отменила план реструктуризации долгов сына челябинского экс-губернатора

Арбитражный суд Уральского округа отменил утвержденный план реструктуризации долгов признанного банкротом Александра Дубровского. План оспорили кредиторы сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Решение кассационная инстанция приняла 11 сентября.

«Отменить определение первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью, направить дело на новое рассмотрение»,– говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Арбитражный суд Челябинской области утверди план реструктуризации долгов Александра Дубровского в марте этого года. Кредиторы – ООО «Кредендо – Ингосстрах кредитное страхование», АО «ЕВРАЗ Маркет» возражали против плана и настаивали на процедуре реализации имущества должника. Восемнадцатый апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», арбитражный суд региона признал Александра Дубровского банкротом в январе 2022 года по его заявлению из-за долгов на сумму более 274 млн руб. В июле этого года АО «Производственное объединение „Монтажник“» предъявило должнику требование на сумму 930 млн руб. В 2018 году Александр Дубровский был основным владельцем «Монтажника». С октября 2022 года в рамках дела о банкротстве предприятия суд рассматривает заявление конкурсного управляющего о привлечении Бориса и Александра Дубровских к субсидиарной ответственности по долгам предприятия на общую сумму 930 млн руб.

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