Экспорт драгоценных и полудрагоценных камней в Китай с Урала вырос в 3,5 раза

Экспорт драгоценных и полудрагоценных камней с Урала в Китай вырос в 3,5 раза, сообщили в отделе по связям с общественностью Уральского таможенного управления. За шесть месяцев в Китай было экспортировано 857 кг минералов. Наиболее значительный рост объемов зафиксирован при отправке груза в Казахстан — республика стала лидером среди импортеров уральских самоцветов. По данным таможни, в соседнее государство было отправлено 14 тонн драгоценных камней и украшений. Объемы поставок, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, выросли в семь раз.

В Индию в этом году впервые отгружено более 52 кг драгоценных, полудрагоценных камней и изделий. Впервые в этом году самоцветы отправили и в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ.

По словам начальника Уральского таможенного управления Алексея Фролова, у Уральского федерального округа (УрФО) есть большой потенциал для расширения рынка экспорта драгоценных и полудрагоценных камней. «Здесь есть камни, которые ценятся больше, чем аналогичные из других стран, добываются уникальные, встречающиеся только на Урале. Поэтому уральские самоцветы и изделия из них будут завоевывать международный рынок и отрасль может стать подспорьем для развития региональной экономики»,– заявил господин Фролов.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте