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Кассация отказала воронежскому «Павловск неруду» в принуждении «Трансстроймеханизации» к бесплатному ремонту дороги

Арбитражный суд Центрального округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу воронежского «Павловск неруда» (входит в Национальную нерудную компанию) на решение первой и апелляционной инстанций об отказе в принуждении «Трансстроймеханизации» к бесплатному ремонту дороги. Таким образом, суд оставил в силе решение апелляции, подтвердившее решение первой инстанции не удовлетворять иск к ООО «Трансстроймеханизация» (входит в ГК « Нацпроектстрой», совместное предприятие ВЭБа и Аркадия Ротенберга). Крупнейший в Европе производитель гранитного щебня АО «Павловск неруд» с осени 2021-го требовал от оппонента «безвозмездного устранения недостатков работ» по ремонту 5 км подъезда от трассы М-4 «Дон» до железнодорожного переезда у конторы горного цеха павловского предприятия. Постановление кассационной инстанции вступило в силу и может быть обжаловано в судебную коллегию Верховного Суда РФ. Мотивировочная часть пока не опубликована.

Разбирательство велось вокруг земельного участка с автодорогой, который «Трансстроймеханизация» взяла у «Павловск неруда» в аренду во время строительства платного обхода Лосева и Павловска на М-4 «Дон» в Воронежской области. Истец заявлял, что за время аренды дорога была разрушена, а восстановительный ремонт был некачественным. Арбитражный суд Воронежской области не согласился с доводами «Павловск неруда» и отказал ему в иске, посчитав, что истец не смог привести доказательств появления дефектов именно вследствие некачественного выполнения подрядчиком работ. «Трансстроймеханизация» при этом, по мнению суда, «не несет ответственности за недостатки», которые могли образоваться в процессе эксплуатации автодороги.

Проведенная в ходе разбирательства экспертиза пришла к выводу, что причиной возникновения дефектов стало отсутствие работ по капремонту, укреплению основания дорожной одежды и устройству обочин по предварительно разработанному специализированной организацией проекту. В техзадании от «Павловск неруда» такие работы указаны не были.

Мария Старикова

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