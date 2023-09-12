В Новосибирске местный житель выстрелил в прохожего на парковке

В Новосибирске на улице Депутатская местный житель начал стрелять из огнестрельного оружия по прохожему, сообщает региональное МВД.

«Заявление в полицию поступило. Сотрудники полиции на место выезжали. Проводится проверка», - сказано в сообщении.

Видео инцидента попало в соцсети. На кадрах видно, как новосибирец выясняет отношения с девушкой на парковке рядом с машиной. Мужчина пытался отобрать ребенка, который сидел на руках у девушки. Во время ссоры мимо них проходил жилец дома, в которого злоумышленник решил выстрелить.

Он достал оружие из багажника автомобиля и открыл огонь. Как пояснили в МВД, никто не пострадал. В настоящее время устанавливается личность стрелявшего, а также все обстоятельства произошедшего.

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Александр Киселев