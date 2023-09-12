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Вынос коммуникаций из зоны строительства казанского метро обойдется в 587 млн рублей

На вынос коммуникаций из зоны строительства второй линии казанского метро потратят 587,2 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Заказчиком здесь является Главстрой Татарстана. Победителю тендера предстоит вынести инженерные коммуникации на первом участке второй линии метро от станции «Фучика» до станции «Сахарова». Кроме того, необходимо будет благоустроить данную территорию.

Все работы должны быть проведены до 12 декабря этого года. Деньги будут выделены из бюджета Татарстана.

"Ъ-Казань"

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