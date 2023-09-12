Суд вынес приговоры инструкторам лагеря, в котором погибли дети на Сямозере

Петрозаводский городской суд вынес приговоры инструкторам детского лагеря — 26-летнему Валерию Круподерщикову и 27-летнему Павлу Ильину — по делу о гибели детей, попавших в шторм на Сямозере во время водного похода в 2016 году, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Их признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст.238 УК РФ). Круподерщикову назначили шесть лет в колонии общего режима, Ильину — пять лет. В 2019 году инструкторы были оправданы, но после того как кассационный суд удовлетворил представление заместителя генерального прокурора, их дело отправили на пересмотр.

Водный поход на Сямозере, приведший к трагическим последствиям, произошел 18 июня 2016 года. 47 детей и четыре инструктора из лагеря компании ООО «Парк-Отель “Сямозеро”» в плохую погоду отправились в водный поход на рафте и двух каноэ. На озере начался шторм, в результате одна из лодок перевернулась и 14 детей погибли. Позднее выяснилось, что причиной произошедшего стала не только плохая погода, но и ряд нарушений в организации работы с детьми. Инструкторами, сопровождавшими детей, были студенты. В ходе проверки также выяснилось, что лагерь был переполнен и детей отправляли в походы из-за нехватки спальных мест.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте