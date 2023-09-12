Нефть влилась в цифровое русло

Мобильный оператор возвел новые базовые станции в цехе добычи нефти и газа №6 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» в Уинском и Бардымском округах. МегаФон запустил сеть NB-IoT для цифровизации процессов нефтедобычи. Оборудование используется для передачи информации с датчиков телеметрии, оно будет дистанционно контролировать и управлять нефтедобывающими скважинами цеха.

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С помощью сети NB-IoT в цехе «ЛУКОЙЛ-Пермь» организуют систему дистанционного мониторинга и управления эксплуатацией скважин, а также автоматический сбор данных с замерных установок. Эта связь подходит для передачи небольших объемов данных по расписанию, имеет низкое энергопотребление и технологические преимущества. Благодаря NB-IoT можно устанавливать датчики в труднодоступных местах: в закрытых помещениях и подземных сооружениях. Одна базовая станция такой сети может обслуживать до 50 тыс. устройств одновременно, снижая затраты на автоматизацию производства.

МегаФон также организовал в цехе покрытие сети LTE, обеспечивающее связь для операторов по добыче нефти с системой «Мобильный обходчик» и работу кадрового электронного документооборота на удаленных объектах предприятия. Благодаря совместной работе МегаФона и «ЛУКОЙЛ-Пермь» в Уинском и Бардымском районах появилось шесть новых базовых станций, обеспечивающих современными телеком-услугами работников месторождений и жителей близлежащих поселений Амировка, Аспа, Асюл, Большой Ась, Забродовка, Малое Рогожниково, Нижний Сып, Печмень, Старый Ашап и другие, рассказал директор МегаФона в Пермском крае Павел Фомин.

ПАО "МегаФон"