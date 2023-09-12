В Самаре чиновники за счет МП оплатили услуги адвокатов на 1,5 млн рублей

Прокуратура сочла обоснованным возбуждение уголовного дела о причинении материального ущерба в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ) в отношении самарских чиновников. Его расследует полиция. Об этом сообщает надзорный орган города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее следствие установило, что руководство муниципального предприятия Самары в 2021-2022 году заключило с адвокатским бюро договоры на юридическую помощь директору и сотрудникам организации. Услуги должны были оказываться в период доследственных проверок и расследования уголовного дела. Оно касалось хищения бюджетных средств во время уборки территории города.

Силовики выяснили, что услуги адвокатов оплачивались со счета предприятия, хотя законных оснований для этого не было. Сумма нанесенного ущерба превысила 1,5 млн руб.

Георгий Портнов