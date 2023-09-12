Бывший замдиректора МБУ Уфы получил условный срок за взятку

Советский районный суд Уфы признал бывшего заместителя директора МБУ «Служба по благоустройству Советского района» Уфы Владислава Насибуллина (занимал должность с ноября 2020 года по апрель 2022 года) виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщила прокуратура Башкирии.

Как установил суд, с февраля 2021 года по март 2022 года фигурант уголовного дела получал взятки от представителей четырех коммерческих организаций за вывоз снега с их территорий. Договоры с ними не были оформлены. Осужденный предоставлял принадлежащую предприятию специализированную технику для транспортировки снега на полигон. Действиями господина Насибуллина бюджету был причинен ущерб на сумму более160 тыс. руб.

Подсудимый не признал вину. Суд приговорил его к трем с половиной года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком и штрафом в размере 200 тыс. руб. Кроме того, ему на полтора года запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в муниципальных учреждениях.

Наталья Балыкова

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