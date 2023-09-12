В Сургуте медик пострадал в ДТП с машиной скорой помощи и легковым автомобилем

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло ДТП с участием машины скорой помощи и Volkswagen. По данным ГИБДД по ХМАО-Югре, скорая ехала с включенным проблесковым маячком. В результате аварии, пострадал врач, находившийся в медицинском автомобиле.

«В результате ДТП пассажир ГАЗ, 39-летняя женщина, получила травмы»,— говорится в сообщении ГИБДД. По данным пресс-службы Госавтоинспекции, авария произошла на пересечении Пролетарского проспекта и улицы Университетской 11 сентября. 35-летний водитель машины скорой помощи по предварительным данным, проехал на красный сигнал светофора с включенным проблесковым маячком синего цвета. Водитель не убедился в безопасности проезда, не уступил дорогу и столкнулся с Volkswagen.

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