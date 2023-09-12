В Ярославской области выросло число занятых в малом и среднем бизнесе

В Ярославской области число занятых в сфере малого и среднего бизнеса выросло до 250 тыс. человек, сообщил первый заместитель председателя правительства региона Максим Авдеев со ссылкой на РИА «Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торговый киоск в Ярославле

Фото: Коммерсантъ-Ярославль Торговый киоск в Ярославле

Фото: Коммерсантъ-Ярославль

В конце 2022 года в этом секторе экономики было занято 236 тыс. человек. В настоящий момент в малых и средних предприятиях трудоустроено 40,7% от числа всех работающих в Ярославской области. По этому показателю регион занимает 17-ое место в России.

«Позитивной динамике, в том числе, способствуют те меры поддержки для развития и роста бизнес-сферы, которые мы оказываем в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство "»,— оценил ситуацию господин Авдеев.

Антон Голицын