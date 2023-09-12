В Горячем Ключе ищут мужчину, раздевшегося перед детьми

В Горячем Ключе устанавливают личность мужчины, демонстрировавшего несовершеннолетним обнаженные части тела. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Также полиция разыскивает молодого человека, который ударил неадекватного мужчину.

Полиция Горячего Ключа инициировала проведение проверки. После установления личностей мужчин и всех обстоятельств инцидента будет принято законное процессуальное решение.

Подобный случай ранее произошел в Анапе. Там задержали жителя Краснодара, раздевшегося перед детьми и демонстрировавшего им обнаженные части тела.

Татьяна Ручкина

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