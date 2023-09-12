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Производственная площадка «НИАРМЕДИК ФАРМА» получила сертификат GMP ЕАЭС

Предприятие «НИАРМЕДИК ФАРМА», находящееся под управлением ведущей российской фармацевтической компании «Биннофарм Групп», подтвердила соответствие требованиям GMP ЕАЭС.

Наала Гривапш, корпоративный директор по качеству ООО «Биннофарм Групп»:

«НИАРМЕДИК ФАРМА», находящаяся под управлением «Биннофарм Групп», — современная высокотехнологичная производственная площадка, которая спроектирована, построена и эксплуатируется в соответствии с требованиями надлежащих практик. В конце августа мы успешно прошли инспекцию Минпромторга, что позволило нам расширить номенклатуру препаратов новой лекарственной формой – капсулы».

Завод «НИАРМЕДИК ФАРМА» был открыт в 2015 году в городе Обнинске, Калужской области. Сегодня на нем производится более 15 млн упаковок в год оригинального лекарственного препарата по полному циклу производства. Производственная площадка представляет собой комплекс зданий и сооружений общей площадью более 22 000 м2.

Надлежащая производственная практика, GMP (good manufacturing practice) — правила, которые устанавливают требования к организации производства и контроля качества лекарственных средств для медицинского и ветеринарного применения.

ООО «Биннофарм Групп»

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