В Удмуртии будут через соцсети формировать понимание обстановки у молодежи

В Удмуртии одна из ключевых задач по антитеррористической деятельности — «позитивное» воздействие на молодое поколение через социальные сети. Об этом 11 сентября сообщил официальный представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы считаем, те меры, которые принимаются в Удмуртии как в сфере профилактики терроризма, так и в информационной сфере, достаточно эффективны и положительны. Однако еще есть над чем работать. Особенно в части, касающейся позитивного воздействия на молодежь. Сегодня она получает информацию из социальных сетей, и зачастую эта информация дает искаженную картину мира. Если этому мы не противопоставим правильное понимание обстановки и развития страны и чувства патриотизма, то это будет иметь очень тяжелые результаты»,— прокомментировал господин Пржездомский.

Глава Удмуртии Александр Бречалов подчеркнул, что трагедия в школе №88, случившаяся 26 сентября прошлого года, говорит о том, что руководству региона есть над чем работать. По словам руководителя региона, с момента стрельбы провели «огромную работу», направленную на усиление безопасности наших социальных объектов.

«Все это делается, но, давайте откровенно, этого недостаточно. Сегодня прозвучала справедливая критика и в отношении моей личной работы, и всей команды. Она очень важна и еще больше стимулирует. Мы все необходимые выводы сделаем и внесем изменения в работу»,— сказал господин Бречалов.