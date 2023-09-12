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В Удмуртии будут через соцсети формировать понимание обстановки у молодежи

В Удмуртии одна из ключевых задач по антитеррористической деятельности — «позитивное» воздействие на молодое поколение через социальные сети. Об этом 11 сентября сообщил официальный представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы считаем, те меры, которые принимаются в Удмуртии как в сфере профилактики терроризма, так и в информационной сфере, достаточно эффективны и положительны. Однако еще есть над чем работать. Особенно в части, касающейся позитивного воздействия на молодежь. Сегодня она получает информацию из социальных сетей, и зачастую эта информация дает искаженную картину мира. Если этому мы не противопоставим правильное понимание обстановки и развития страны и чувства патриотизма, то это будет иметь очень тяжелые результаты»,— прокомментировал господин Пржездомский.

Глава Удмуртии Александр Бречалов подчеркнул, что трагедия в школе №88, случившаяся 26 сентября прошлого года, говорит о том, что руководству региона есть над чем работать. По словам руководителя региона, с момента стрельбы провели «огромную работу», направленную на усиление безопасности наших социальных объектов.

«Все это делается, но, давайте откровенно, этого недостаточно. Сегодня прозвучала справедливая критика и в отношении моей личной работы, и всей команды. Она очень важна и еще больше стимулирует. Мы все необходимые выводы сделаем и внесем изменения в работу»,— сказал господин Бречалов.

Фотогалерея

Как разворачивались события в день трагедии

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26 сентября около 10:30 в столице Удмуртии появилась информация о вооруженном нападении на школу №88. Очевидцы сообщали, что неизвестный мужчина в черном костюме ворвался в школу во время урока и открыл стрельбу по детям

26 сентября около 10:30 в столице Удмуртии появилась информация о вооруженном нападении на школу №88. Очевидцы сообщали, что неизвестный мужчина в черном костюме ворвался в школу во время урока и открыл стрельбу по детям

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Нападавший зашел в учебное заведение через центральный вход, убил охранника и затем застрелил второго. После этого стал заходить в классы и стрелять в детей

Нападавший зашел в учебное заведение через центральный вход, убил охранника и затем застрелил второго. После этого стал заходить в классы и стрелять в детей

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Всего в результате вооруженного нападения 17 человек погибло, в том числе 11 детей. Среди погибших оказалось двое охранников, трое учителей и один сотрудник школы. Ранения и травмы получили 25 человек

Всего в результате вооруженного нападения 17 человек погибло, в том числе 11 детей. Среди погибших оказалось двое охранников, трое учителей и один сотрудник школы. Ранения и травмы получили 25 человек

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова  /  купить фото

Главный врач Республиканской станции переливания крови Алексей Зараев рассказал, что в день трагедии кровь сдали порядка 80 человек, еще столько же отправили домой, поскольку «в них уже не было необходимости»

Главный врач Республиканской станции переливания крови Алексей Зараев рассказал, что в день трагедии кровь сдали порядка 80 человек, еще столько же отправили домой, поскольку «в них уже не было необходимости»

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Однако 15 пострадавших, в числе которых 13 детей, транспортировали в лечебные учреждения Москвы. Их эвакуировали из Удмуртии спецбортом МЧС

Однако 15 пострадавших, в числе которых 13 детей, транспортировали в лечебные учреждения Москвы. Их эвакуировали из Удмуртии спецбортом МЧС

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

По уточненным данным, восемь госпитализированных в Москву пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, шестеро — в тяжелом состоянии. Еще один ребенок продолжает оставаться в состоянии крайней степени тяжести

По уточненным данным, восемь госпитализированных в Москву пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, шестеро — в тяжелом состоянии. Еще один ребенок продолжает оставаться в состоянии крайней степени тяжести

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

При этом в столице Удмуртии из больниц выписали пять детей, пострадавших при стрельбе. В настоящее время в лечебных учреждениях Ижевска под наблюдением специалистов остаются три ребенка, состояние которых оценивается как удовлетворительное

При этом в столице Удмуртии из больниц выписали пять детей, пострадавших при стрельбе. В настоящее время в лечебных учреждениях Ижевска под наблюдением специалистов остаются три ребенка, состояние которых оценивается как удовлетворительное

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова  /  купить фото

Похороны педагогов и учеников, погибших при нападении на школу, прошли в Ижевске 28 и 29 сентября

Похороны педагогов и учеников, погибших при нападении на школу, прошли в Ижевске 28 и 29 сентября

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

В Удмуртии по 29 сентября объявили траур

В Удмуртии по 29 сентября объявили траур

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова  /  купить фото

Всего по факту стрельбы в ижевской школе следственный комитет возбудил три уголовных дела по ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды), а также по факту убийств и незаконного приобретения оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ, п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ)

Всего по факту стрельбы в ижевской школе следственный комитет возбудил три уголовных дела по ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды), а также по факту убийств и незаконного приобретения оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ, п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ)

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

По данным следственного комитета, напавший состоял на психиатрическом учете с диагнозом «шизофрения». В день трагедии рядом с телом Артема Казанцева следователи обнаружили два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, пустые и снаряженные патронами магазины. На обоймах красной краской было написано «Ненависть»

По данным следственного комитета, напавший состоял на психиатрическом учете с диагнозом «шизофрения». В день трагедии рядом с телом Артема Казанцева следователи обнаружили два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, пустые и снаряженные патронами магазины. На обоймах красной краской было написано «Ненависть»

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова  /  купить фото

Изучение личности напавшего и осмотр его жилища показали, что он являлся приверженцем идеологии «колумбайна» (движение, признанное в РФ террористическим и запрещенное). Кроме того, по данным следствия, Артем Казанцев много времени проводил в агрессивных компьютерных играх

Изучение личности напавшего и осмотр его жилища показали, что он являлся приверженцем идеологии «колумбайна» (движение, признанное в РФ террористическим и запрещенное). Кроме того, по данным следствия, Артем Казанцев много времени проводил в агрессивных компьютерных играх

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

По поводу увлечения стрелка компьютерными играми высказался прибывший накануне в Ижевск министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «На мой взгляд, нужно внимательно обсуждать общее влияние компьютерных игр. И соответствующее решение, уверен, мы в ближайшее время с Министерством цифрового развития примем»,— заявил господин Кравцов

По поводу увлечения стрелка компьютерными играми высказался прибывший накануне в Ижевск министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «На мой взгляд, нужно внимательно обсуждать общее влияние компьютерных игр. И соответствующее решение, уверен, мы в ближайшее время с Министерством цифрового развития примем»,— заявил господин Кравцов

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова  /  купить фото

В настоящее время в Ижевске обсуждается вопрос ремонта здания школы №88, которое закрыто для учеников. На время проведения работ учеников перенаправят в соседние учебные заведения

В настоящее время в Ижевске обсуждается вопрос ремонта здания школы №88, которое закрыто для учеников. На время проведения работ учеников перенаправят в соседние учебные заведения

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова  /  купить фото

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев на встрече с родителями школьников сообщил, что ряд компаний выразил готовность помочь в восстановлении здания. Уже составляются сметы на проведение ремонта

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев на встрече с родителями школьников сообщил, что ряд компаний выразил готовность помочь в восстановлении здания. Уже составляются сметы на проведение ремонта

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова  /  купить фото

Вместе с тем семьи погибших при стрельбе получат выплаты в размере 1 млн руб. из республиканского бюджета. Пострадавшим, получившим тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести, выплатят по 500 тыс. руб

Вместе с тем семьи погибших при стрельбе получат выплаты в размере 1 млн руб. из республиканского бюджета. Пострадавшим, получившим тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести, выплатят по 500 тыс. руб

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Слова поддержки и соболезнования семьям погибших и пострадавших выразил президент России Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин, полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и ряд других деятелей. Всем нуждающимся продолжает оказываться психологическая помощь

Слова поддержки и соболезнования семьям погибших и пострадавших выразил президент России Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин, полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и ряд других деятелей. Всем нуждающимся продолжает оказываться психологическая помощь

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Утром 4 октября в Михаило-Архангельском кафедральном соборе в Ижевске прошла поминальная служба, посвященная памяти погибших в результате трагедии

Утром 4 октября в Михаило-Архангельском кафедральном соборе в Ижевске прошла поминальная служба, посвященная памяти погибших в результате трагедии

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

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26 сентября около 10:30 в столице Удмуртии появилась информация о вооруженном нападении на школу №88. Очевидцы сообщали, что неизвестный мужчина в черном костюме ворвался в школу во время урока и открыл стрельбу по детям

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Нападавший зашел в учебное заведение через центральный вход, убил охранника и затем застрелил второго. После этого стал заходить в классы и стрелять в детей

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Всего в результате вооруженного нападения 17 человек погибло, в том числе 11 детей. Среди погибших оказалось двое охранников, трое учителей и один сотрудник школы. Ранения и травмы получили 25 человек

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова  /  купить фото

Главный врач Республиканской станции переливания крови Алексей Зараев рассказал, что в день трагедии кровь сдали порядка 80 человек, еще столько же отправили домой, поскольку «в них уже не было необходимости»

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Однако 15 пострадавших, в числе которых 13 детей, транспортировали в лечебные учреждения Москвы. Их эвакуировали из Удмуртии спецбортом МЧС

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

По уточненным данным, восемь госпитализированных в Москву пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, шестеро — в тяжелом состоянии. Еще один ребенок продолжает оставаться в состоянии крайней степени тяжести

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

При этом в столице Удмуртии из больниц выписали пять детей, пострадавших при стрельбе. В настоящее время в лечебных учреждениях Ижевска под наблюдением специалистов остаются три ребенка, состояние которых оценивается как удовлетворительное

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова  /  купить фото

Похороны педагогов и учеников, погибших при нападении на школу, прошли в Ижевске 28 и 29 сентября

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

В Удмуртии по 29 сентября объявили траур

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова  /  купить фото

Всего по факту стрельбы в ижевской школе следственный комитет возбудил три уголовных дела по ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды), а также по факту убийств и незаконного приобретения оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ, п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ)

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

По данным следственного комитета, напавший состоял на психиатрическом учете с диагнозом «шизофрения». В день трагедии рядом с телом Артема Казанцева следователи обнаружили два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, пустые и снаряженные патронами магазины. На обоймах красной краской было написано «Ненависть»

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова  /  купить фото

Изучение личности напавшего и осмотр его жилища показали, что он являлся приверженцем идеологии «колумбайна» (движение, признанное в РФ террористическим и запрещенное). Кроме того, по данным следствия, Артем Казанцев много времени проводил в агрессивных компьютерных играх

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

По поводу увлечения стрелка компьютерными играми высказался прибывший накануне в Ижевск министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «На мой взгляд, нужно внимательно обсуждать общее влияние компьютерных игр. И соответствующее решение, уверен, мы в ближайшее время с Министерством цифрового развития примем»,— заявил господин Кравцов

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова  /  купить фото

В настоящее время в Ижевске обсуждается вопрос ремонта здания школы №88, которое закрыто для учеников. На время проведения работ учеников перенаправят в соседние учебные заведения

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова  /  купить фото

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев на встрече с родителями школьников сообщил, что ряд компаний выразил готовность помочь в восстановлении здания. Уже составляются сметы на проведение ремонта

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова  /  купить фото

Вместе с тем семьи погибших при стрельбе получат выплаты в размере 1 млн руб. из республиканского бюджета. Пострадавшим, получившим тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести, выплатят по 500 тыс. руб

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Слова поддержки и соболезнования семьям погибших и пострадавших выразил президент России Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин, полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и ряд других деятелей. Всем нуждающимся продолжает оказываться психологическая помощь

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Утром 4 октября в Михаило-Архангельском кафедральном соборе в Ижевске прошла поминальная служба, посвященная памяти погибших в результате трагедии

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

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