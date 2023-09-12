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В Таганроге произошел пожар на обувной фабрике 12 сентября

Утром 12 сентября в Таганроге загорелась кровля в одном из цехов обувной фабрики по адресу ул. Октябрьская, 16. Спасатели эвакуировали шестерых человек из соседней гостиницы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ростовсокй области.

Информация о возгорании поступила в 03:26. По прибытии на место происшествия пожарные установили, что огнем охвачено около 200 кв. м. В тушении пожара было задействовано 61 человек и 20 единиц техники.

К 05:30 удалось локализовать возгорание на площади 600 кв. м. В 06:05 было ликвидировано открытое горение. Причина пожара устанавливается.

Анастасия Назарова

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