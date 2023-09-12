Чайковский не вдвоем

Оппозиции не удалось повторить успех выборов 2018 года и сформировать большинство в думе Чайковского. По итогам, прошедших выборов, большая часть вакантных мандатов досталась «Единой России» и кандидатам из команды главы муниципалитета. Исключения составили победы кандидата от «Новых людей» Николая Богданова и представителя «Партии пенсионеров» Елены Балабановой. Оппозиция связывает поражение с переходом на выборы по одномандатным округам и подкупом избирателей. Эксперты же считают, что «Единая Россия» подошла к кампании профессиональнее и серьезнее, чем коммунисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

По итогам выборов в думу Чайковского муниципального округа, опозиционные партии не смогли повторить успех пятилетней давности. Тогда, в 2018 году кандидаты от КПРФ и ЛДПР получили большинство мест в местной думе.

В этом году ситуация изменилась: по итогам выборов, проходивших с 8 по 10 сентября, «Единая Россия» получила 21 мандат из 25 вакантных. Также в думе будут представлены кандидаты от «Российской партии пенсионеров за справедливость», ЛДПР и партии «Новые люди». КПРФ, позиционировавшая себя как главная оппозиционная сила, не получила ни одного мандата.

Выдвиженцы «Российской партии пенсионеров за справедливость» замдиректора спортивной школы «Рекорд» Елена Балабанова и председатель Чайковского местного отделения организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Михаил Новоселов победили в одномандатных округах №10 и №21.

В округе №10 «Единую Россию» представлял предприниматель Андрей Филатов. Незадолго до выборов партия отозвала кандидата из-за того, что он продал выдвиженцам от КПРФ места для размещения наружной рекламы. После снятия господина Филатова с выборов основным кандидатом на победу в этом округе считалась выдвиженец «Справедливой России — За правду», дочь директора муниципального спорткомплекса «Темп» Артема Гражданкина, инструктор по спорту Кристина Гражданкина. Однако она уступила Елене Балабановой с отрывом в 340 голосов. Источники «Ъ-Прикамье», знакомые с ситуацией в Чайковском, полагают, что в данном округе имело место протестное голосование.

Михаила Новоселова одержавшего победу в округе №21 и кандидата от ЛДПР, депутата думы Чайковского городского округа прошлого созыва Максима Девятова, победившего в округе №15, источники относят к команде главы муниципалитета Юрия Вострикова. Их участие в выборах, якобы, было согласовано с руководством региона.

Единственным оппозиционным кандидатом, победившим на выборах в Чайковскую думу, считается выдвиженец от «Новых людей», предприниматель Николай Богданов. В округе №24 он обошел кандидата от «Единой России», директора КУП жилищно коммунального хозяйства Чайковского городского округа Андрея Герасимова с отрывом в 16 голосов. Отметим, что эта первая победа «Новых людей» на выборах в нестоличной территории Прикамья. До этого партия была представлена в Пермской думе и краевом заксобрании.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев связывает формирование большинства в Чайковской думе с проведенной реготделением «работой над ошибками». «В первую очередь, это подбор кандидатов. Лично ездил (в Чайковский - «Ъ-Прикамье») вместе с членами президиума, технологической группой. В каждом округе работала технологическая группа, которая занималась всем: от фотографирования кандидатов до организации командной работы», - отметил секретарь реготделения.

Также, по его словам, партийцам удалось продемонстрировать избирателям связь между проектами «Единой России» и строительством в городе новых социальных объектов, благоустройством. «Велась системная работа, чтобы довести до людей, что все это не с неба падает. А партия, обладающая большинством в Госдуме, заксобрании, представительных органов, выполняет социальные обязательства даже в непростых условиях», - поделился Вячеслав Григорьев.

Отзыв Андрея Филатова в округе №10 он считает обоснованным: «Кандидат сдавал рекламные площади в пику другим кандидатам от нашей партии. Решение принято и оно справедливое — урок другим, что нужно работать в команде».

Руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании Пермского края Олег Постников считает, что в этом году оппозиционным кандидатам, в отличие от 2018 года, не удалось сформировать коалицию из-за амбиций отдельных выдвиженцев. Также, по словам, господина Постникова на результаты ЛДПР и КПРФ повлиял переход от выборов по многомандатным округах к одномандатным. «Ну, и общая ситуация в регионе и стране не располагает к радикальным формам протеста ради достижения результата любой ценой. Но жизнь продолжается, ЛДПР остается в Чайковском и в ближайшие дни откроется новая приемная в центре города», - добавил господин Постников.

Депутат заксобрания Пермского края от КПРФ Алексей Наборщиков, представляющий Чайковский, считает, что «быть вместе с губернатором для народа оказалось важнее, чем быть вместе с народом». Кроме того, депутат не исключил, что оппоненты могли подкупать избирателей. «Почему-то кругом говорят о случаях подкупа избирателей, зато (избирательные комиссии - «Ъ-Прикамье») разбирались с баннерами и газетой коммунистов. Время покажет кто прав», - заявил товарищ Наборщиков. Первый секретарь КПРФ Ксения Айтакова на вопросы «Ъ-Прикамье» об итогах выборов в Чайковскую думу не ответила.

В избирательной комиссии Пермского края сообщили «Ъ-Прикамье», что обращений по поводу подкупа избирателей не поступало. Вместе с тем, были многочисленные обращения, касающиеся незаконной агитации со стороны кандидатов от КПРФ. В частности, ТИК Чайковского городского округа признала незаконной агитацией газету «Вместе», выпускаемую коммунистами и распространяемую в один из дней голосования, и обратилась в суд с представление об изъятии тиража. Соответствующее решение опубликовано на сайте комиссии.

Политтехнолог Виктор Соколов считает, что за пять лет коммунисты «растеряли кредит доверия» и совершили ряд ошибок в ходе кампании. «Сейчас, у избирателей есть запрос на конструктивные, созидательные предложений, а не жесткую критику. На одной критике, далеко не уедешь. Кроме того, КПРФ не привлекала к выборам профессиональных политтехнологов, а против опозиционных кандидатов использовался административный ресурс», - считает господин Соколов. Также он отметил низкую явку ( 26,23%) на выборах в Чайковском: «Это свидетельствует о том, что власть и общество идут разными путями и не встречаются даже на выборах».

Политический консультант Людмила Ознобишина отмечает, что в 2018 году КПРФ и ЛДПР побеждали на фоне непопулярной у избирателей пенсионной реформы и недовольства части жителей муниципалитета деятельностью главы Юрия Вострикова. «Сейчас после перехода на выборы по одномандатным округам кампании перестали быть партийными и транформировались в персональные. Они требуют более системной, технологичной работы. Оппозиция этого не учла и к тому же весьма вольно отнеслась к соблюдению действующего законодательства», - отмечает эксперт.

Кроме того, по словам Людмилы Ознобишиной, оппозиционные кандидаты не смогли грамотно использовать «антирейтинг Юрия Вострикова»: «Вероятно, в Чайковском накопилась усталость не только от действующего главы, но и от коммунистов с их эксцентричной повесткой».

«Единая Россия же, напротив, действовала технично, системно и грамотно. Оппозиция оказалась к этому не готова и противопоставила какую-то самодеятельность. В результате, единороссы добились результата, даже несмотря на слабость персоналий в списках кандидатов», - добавила политконсультант.

Константин Кадочников