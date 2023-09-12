Глава СКР поручил провести проверку после избиения школьника в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту избиения школьника группой подростков в Челябинске. Доклад о ходе ее проведения поручено предоставить руководителю регионального управления СК России Петру Решетникову, сообщается в telegram-канале Информационного центра СК РФ,

По данным СМИ, инцидент произошел в одном из дворов на проспекте Победы, недалеко от школы №154. Группа подростков напала на мальчика. «Школьник попытался уладить конфликт и убежать, но его догнали и продолжили избивать. По словам местных жителей, это не первый подобный случай: компания этих подростков часто устраивает подобные драки»,– говорится в сообщении.

Инцидент сняли на видео жители одного из домов.

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