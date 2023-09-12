Прокурором Шарканского района Удмуртии стал Михаил Иванов

Должность прокурора Шарканского района Удмуртии занял советник юстиции Михаил Иванов. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, соответствующий указ о назначении подписал генеральный прокурор России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

Михаил Иванова родился в 1986 году в Устинове, а к работе в органах прокуратуры приступил в 2008 году. Он занимал должности следователя и старшего следователя следственного управления СКР по республике, а также работал старшим помощником прокурора Индустриального района Ижевска. С октября 2019 года состоял в должности заместителя прокурора Ленинского района.