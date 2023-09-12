Бывший железнодорожник из Самарской области признан виновным во взяточничестве

Вынесен приговор в отношении бывшего заместителя начальника Кинельской дистанции пути. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима»,— говорится в сообщении.

Следствие и суд выяснили, что в конце 2021 года «осужденный получил от представителя транспортной организации взятку в размере 400 тыс. руб.». Деньги передавались за создание особых, привилегированных условий и «предоставление "коридоров"» для работы и направление подчиненных работников-специалистов для контроля за производством работ» без заключения договора технического надзора.

Георгий Портнов