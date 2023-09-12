В ЖК «Астра» в центре Перми может открыться рыбный ресторан «Магадан» ресторанного холдинга Novikov Group. Он может разместиться на площадях «Блинной сковородки» и ресторана техасской кухни Red BBQ. Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», новый собственник помещений уже уведомил эти рестораны о завершении аренды. Ранее стало известно, что Novikov Group может открыть здесь одно из своих самых популярных заведений — ресторан «Сыроварня». Однако, как рассказал источник, знакомый с ситуацией, компания пересмотрела концепцию. В самом холдинге на запрос редакции не ответили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЖК «Астра» на ул. Петропавловской, 57, фото - 2ГИС Фото: ЖК «Астра» на ул. Петропавловской, 57, фото - 2ГИС

Novikov Group — первый в России ресторанный холдинг. Основан в 1991 году предпринимателем Аркадием Новиковым. На сегодняшний день, по информации на сайте Novikov Group, в холдинг входит более 265 заведений разных кухонь, расположенных в России и других странах. В Перми у Novikov Group одно заведение — бургерная #FARШ, открывшаяся в декабре 2021 года на фуд-корте ТРЦ «Планета».

Концепция ресторана «Магадан» — рыба и морепродукты из Магадана, Мурманска и с Дальнего Востока.