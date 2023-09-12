Крестный ход перекроет движение на участке Невского проспекта

В Санкт-Петербурге 12 сентября пройдет общегородской крестный ход, посвященный Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Часть улиц в центре города будет закрыта для движения автомобилей, сообщили в комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по транспорту Фото: Комитет по транспорту

С 20:00 понедельника до 18 часов вторника действует запрет на парковку на площади Александра Невского. На это же время сузили проезжую часть по обеим сторонам площади.

12 сентября с 06:00 до 12:00 автомобили не смогут проехать по Казанской улице на участке от Гороховой улицы до Невского проспекта и по переулку Сергея Тюленина.

Кроме того, в этот день с 08:00 до 13:30 будет перекрыт Невский проспект от дома 175 до площади Александра Невского. С 10:30 до 12:00 движение по проспекту закроют от площади Александра Невского до Казанской площади.

На весь вторник запрещено оставлять транспорт на Казанской площади, участке Казанской улицы от Гороховой улицы до Невского проспекта, на нечетной стороне набережной канала Грибоедова на участке от Невского проспекта до переулка Сергея Тюленина, в переулке Сергея Тюленина и на отрезке Невского проспекта от Полтавской улицы до площади Александра Невского.

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