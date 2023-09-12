ГИБДД ищет водителя, совершившего смертельное ДТП на свердловской трассе

ГИБДД Заречного разыскивает водителя, совершившего смертельное ДТП и скрывшегося с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Инцидент произошел в ночь на 12 сентября на 33 км трассы Екатеринбург — Тюмень. По предварительным данным, водитель, который ехал со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга, сбил 34-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в неположенном месте. Впоследствии водитель скрылся с места ДТП, а на лежащего на проезжей части пешехода еще наехал BMW, водитель которого увидел пострадавшего слишком поздно. От полученных травм пешеход скончался на месте.

По данным ГИБДД, погибшей проживал в поселке Верхнее Дуброво. В момент аварии он возвращался домой с работы. Световозвращателей, обеспечивающих видимость пешехода на дороге, на его одежде не было.

Органы внутренних дел проводят расследование по факту аварии. ГИБДД рекомендует водителю, устроившему ДТП, явиться в полицию для дачи объяснений. Граждан, обладающих какой-либо информации о водителе, просят обращаться в дежурную часть МО МВД России «Заречный» по телефонам: 8 (34377) 7-13-02 или 8 (34377) 2-10-59, либо по телефону 8-904-983-14-25.

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