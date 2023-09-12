Омский «Авангард» потерпел разгромное поражение на своей площадке

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) «Авангард» потерпел крупное поражение на своей площадке. Омичи уступили хабаровскому «Амуру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ

Неудачи стали преследовать «Авангард» с самого начала игры. Уже на девятой секунде американскому нападающему Риду Буше разбили губу, и он уже не вернулся на площадку. Хозяева проиграли каждый из трех периодов, итоговый счет — 1:5. Единственный гол «Авангарда» забил Владимир Ткачев в тот момент, когда дальневосточники уже вели с преимуществом в две шайбы.

Омская команда идет на четвертом месте в конференции «Восток» КХЛ. У нее шесть очков после четырех матчей.

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Валерий Лавский