Путин проводит встречу с вице-президентом Лаоса Ятхоту на полях ВЭФ

Президент России Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке начал встречу с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту. В ходе переговоров российский президент отметил перспективы развития отношений двух стран в разных сферах, включая военную. Владимир Путин заявил, что ожидает визита лидера Лаоса Тхонглун Сисулита в Россию в октябре.

«У нас развиваются гуманитарные связи, учатся студенты в наших вузах, в том числе на Дальнем Востоке. Проходят подготовку ваши медицинские специалисты. Продолжаются контакты по линии военных ведомств. Я уверен, что все это имеет хорошие перспективы развития»,— сказал господин Путин (цитата по «Интерфаксу»).

«С вашей страной у нас давние очень хорошие, дружеские отношения, и вы сами внесли очень заметный вклад в развитие межгосударственных связей»,— подчеркнул президент. Он указал на сложности с финансовыми расчетами двух стран, при этом отметив, что «есть пути решения».

12 сентября планируется пленарное заседание ВЭФ, в рамках которого Владимир Путин выступит с речью о Дальнем Востоке. Также на полях форума планируется встреча господина Путина с другими главами иностранных делегаций, в том числе с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином.

Лусине Баласян