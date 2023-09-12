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Коммерсантъ FM
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«Трансконтейнер» планирует увеличить мощность терминалов более чем на 1 млн TEU

Российский оператор «Трансконтейнер» планирует до 2026 года увеличить перерабатывающую способность контейнерных терминалов более чем на 1 млн TEU. Об этом сообщил президент компании Виталий Евдокименко.

«Компания уже приступила к реализации проекта по строительству нового терминала в Московском транспортном узле перерабатывающей способностью на I этапе более чем на 400 тыс. TEU с возможностью дальнейшего его увеличения на 600 тыс. TEU»,— сообщил господин Евдокименко журналистам в рамках Восточного экономического форума (цитата по «Интерфаксу»).

До 2026 года компания рассчитывает построить контейнерный терминал в Кемерово на 150 тыс. TEU. Терминальные мощности превысят 1 млн TEU после реализации основных инвестиционных проектов.

Виталий Евдокименко накануне говорил, что «Трансконтейнер» планирует обратиться в правительство с просьбой пересмотреть запрет на продление срока службы подвижного состава, введенный в 2016 году. Причина — в сокращении выпуска вагонов и резком росте цен на них.

Минтранс готов рассмотреть послабления — расширить перечень типов вагонов, которым можно продлить срок службы при модернизации или даже без нее при условии технической исправности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Старым вагонам готовят амнистию».

Лусине Баласян

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