Госдеп одобрил продажу Польше систем ПВО и ПРО на $4 млрд

Госдеп США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы боевого управления ПВО и ПРО и необходимого оборудования на $4 млрд, следует из сообщения Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое передает ТАСС.

11 сентября вице-премьер Польши Мариуш Блащак заявил, что страна согласовала с США покупку 486 пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS. Поставки, по его словам, планируется начать к концу 2025 года.

Впервые США одобрили поставку Польше HIMARS в феврале 2023 года. Первые единицы Варшава получила в мае. Главный подрядчик — компания Northrop Grumman. Для реализации сделки в Польшу направят около 40 представителей американского правительства и 45 сотрудников компании.

Лусине Баласян