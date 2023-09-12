Главные анонсы 12 сентября

Во Владивостоке президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума, проведет ряд двусторонних встреч с главами иностранных делегаций, встретится в режиме видеоконференции с модераторами ключевых сессий форума.

Мещанский суд Москвы рассмотрит вопрос продления срока содержания под стражей бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по обвинению в публичных призывах к экстремизму.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрит апелляционную жалобу на приговор экс-советнику гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову и его сыну, бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову по делу об организации двух заказных убийств.

С 12 по 30 сентября запланированы рейсы авиакомпании Azur Air из Москвы в Шарм-эш-Шейх и обратно для вывоза клиентов туроператора «Интурист».

Верховный суд Израиля рассмотрит ходатайства против закона о принципе разумности, который является первым этапом предложенного кабмином премьер-министра Биньямина Нетаньяху проекта по преобразованию судебной системы.

В Страсбурге продолжится пленарная сессия Европейского парламента. Как ожидается, пройдет парламентская дискуссия с Еврокомиссией о последствиях экспорта украинского зерна для сельхозпроизводителей ЕС после выхода России из черноморской зерновой инициативы. Также запланировано обсуждение нового доклада о ситуации в Белоруссии.

В США состоится визит главы МИД ФРГ Анналены Бербок. Запланированы встречи с губернатором штата Техас Грегом Эбботтом, с военнослужащими ВВС ФРГ, которые проходят обучение в Хьюстоне, с госсекретарем США Энтони Блинкеном, участие в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Американская компания Apple презентует новое поколение смартфонов. Кроме того, ожидается, что компания покажет и новую линейку часов — Apple Watch.