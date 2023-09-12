В курском Рыльске с беспилотника было сброшено взрывное устройство

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в городе Рыльске с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. В результате никто не пострадал.

«Повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина. На месте работают представители силовых структур»,— написал губернатор в Telegram-канале. Рыльск находится в 78 км от границы с Украиной.

Спустя час Роман Старовойт сообщил о второй атаке БПЛА в Рыльске на улице Ленина. В результате повредилась крыша административного здания, в нескольких зданиях выбиты стекла.

Курская область регулярно подвергается обстрелам и атаке беспилотников. 7 сентября Роман Старовойт сообщал о «10 прилетах» в деревне Успеновка и двух ударах по селу Гордеевка, где в результате была повреждена линия электроснабжения.

Лусине Баласян