Уральская писательница стала автором текста «Тотального диктанта» 2024 года

Автором текста «Тотального диктанта» 2024 года стала писательница из Екатеринбурга Анна Матвеева, сообщила пресс-служба проекта.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Анна Матвеева

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам Анны Матвеевой, текст будет посвящен дневникам. «Участники узнают об истории дневника как жанра, об интересных исторических личностях, авторах знаменитых дневников»,— сообщил председатель Филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов.

Напомним, «Тотальный диктант» пройдет 20 апреля 2024 года. Автора текста объявили 8 сентября на «Фестивале грамотности» в Нижнем Тагиле.

Анна Матвеева — писательница, работающая в жанре «уральского магического реализма», журналист, многократный финалист премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер». Она написала романы «Каждые сто лет», «Перевал Дятлова, или Тайна девяти», «Завидное чувство Веры Стениной», «Есть!».

Ева Коршунова

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