Две квартиры Артемия Лебедева в Киеве переданы в фонд госимущества Украины

Правительство Украины утвердило передачу двух квартир в Киеве и другого имущества дизайнера и блогера Артемия Лебедева в фонд госимущества, сообщили в пресс-службе учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артемий Лебедев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Артемий Лебедев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Кабинет министров передал имущественные активы российского деятеля... Артемия Лебедева в управление Фонда госимуществ Украины. В июле Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в полном объеме удовлетворил иск министерства юстиции Украины и изъял эти активы. Среди активов — две квартиры в Киеве площадью 138,5 кв. м. и 193,2 кв. м»,— сказано на сайте организации (цитата по «РИА Новости»).

В ФГИУ добавили, что квартиры перерегистрируют, выставят на приватизацию или будут сдавать в аренду. Деньги, по данным организации, «пойдут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии». В январе 2022 года Артемия Лебедева включили в санкционный список Украины. В марте 2023 года Служба безопасности Украины предъявила ему подозрение из-за репортажа с Запорожской АЭС.

Петр Бузлаев