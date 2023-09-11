ВАЗ выезжает из красной зоны

Кандидаты от «Единой России» победили на выборах в городскую думу Тольятти, получив 30 из 35 мандатов. Еще по одному округу заняли кандидаты от КПРФ и ЛДПР.Остальные три места получили самовыдвиженцы. В прошлом созыве большинство мест в гордуме занимали коммунисты. Перед выборами депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина обратилась в ФСБ, СКР и Центризбирком с просьбой пресечь планируемую организацию фальсификаций на выборах в гордуму Тольятти. Эксперты считают, что итоги голосования связаны с СВО и с тем, что коммунисты не изменили за время большинства в гордуме экономическую и социальную ситуацию в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Представители «Единой России» победили на выборах в городскую думу Тольятти. Согласно данным сайта избиркома, единороссы получили 30 мандатов из 35 в восьмом созыве городского парламента.

От КПРФ в новый состав гордумы на этот раз избрался лишь один кандидат Василий Воробьев, депутат прошлого созыва. Еще один округ достался представителю ЛДПР Натаниэлю Папурину. Остальные три места получили самовыдвиженцы Лариса Руднева, Дмитрий Лаврусь и Антон Емельянов. Представители «Справедливой России — Патриотов — За правду» («СРПЗП») не поучили места в новом созыве думы.

В Тольятти зафиксирована самая низкая явка избирателей в регионе. По данным областного избиркома, на 18:0010 сентября в городе проголосовало лишь 29% избирателей.

В частности, по первому округу выиграл единоросс Олег Сакеев. Он набрал 1770 голосов. Ранее по этому округу ТИК аннулировала регистрацию кандидата от «СРПЗП» Ивана Попова. Сразу после этого господин Попов заявил о выходе из партии и попросил своих сторонников поддержать кандидата от «ЕР». Накануне выборов он опубликовал видео с информацией о том, что все начатые им проекты будут реализованы при поддержке мэрии и Олега Сакеева.

По округу № 23 изначально наблюдалась некоторая интрига — известный в городе экс-депутат думы, самовыдвиженец Борислав Гринблат через суд пытался отменить регистрацию своего оппонента, кандидата от «ЕР» Сергея Тетюшкина из-за того, что тот не сообщил о возбуждении в отношении него уголовного дела. Он обвинялся в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Дело было прекращено в связи с «примирением сторон». Суд не поддержал иск господина Гринблата. В итоге по указанному округу победил Сергей Тетюшкин (2258 голосов). За Борислава Гринблата проголосовали 1185 ­человек.

На второй день выборов, 9 сентября, депутат Госдумы Нина Останина рассказала о нарушениях на избирательных участках в Тольятти. По данным депутата, на некоторых участках на ночь не опечатывались эвакуационные выходы. В избиркоме отметили, что нет ни фото-, ни видеоподтверждения данного факта: «По завершению работ УИКов эвакуационные выходы опечатывались. Хотя прямо такая обязанность не прописана, избиркому приходится идти на уступки, ведь некоторым политическим деятелям везде мерещатся нарушения и желания выкрасть урны и бюллетени».

Также депутат указала, что на нескольких УИКах наблюдателей удалили до окончания процедуры закрытия участка. В избиркоме сообщили, что ни одного наблюдателя с указанных участков не удаляли: «Они находились на УИКах с момента их открытия и до завершения работы. Удалить наблюдателя можно только по решению суда».

Еще 28 участков, по сведениям Нины Останиной, начали свою работу 9 сентября с 6:00, а не с 8:00. В избиркоме пояснили, что участок открывается для избирателей с 8:00, а работа комиссии начинается раньше, как минимум за час до его открытия: «Опрос наблюдателей, работающих на данных участках, показал, что почти все они также приходили на УИКи к 7:00–7:30. До начала процесса голосования комиссия должна осуществить ряд избирательных процедур, предусмотренных законом, например, опечатать ящики для голосования, подготовить иное оборудование и избирательную ­документацию».

Кроме того, ночью на УИКах №№ 6049, 6050, 6143 и 6100 включался свет, их посещали неизвестные лица, писала парламентарий: «Созданы определенные условия для замены сейф-пакетов с фактическими голосами избирателей на фиктивные».

Перед выборами Нина Останина обратилась в ФСБ, СКР и Центризбирком с просьбой пресечь планируемую организацию фальсификаций на выборах в думу Тольятти. Депутат утверждала, что все члены ­УИКов занимаются сбором информации о гражданах, не собирающихся участвовать в голосовании. Собранные голоса планируется в ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 сентября вложить в сейф-пакеты, заменив ими результаты реального голосования, отмечала госпожа Останина. В облизбиркоме тогда опровергли указанные сведения.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что итоги голосования отчасти связаны с СВО и с тем, что коммунисты не оправдали надежд избирателей: «Каждая власть получает массу плюсов, но и много минусов, потому что несет ответственность. Думаю, люди, послушав обещания коммунистов и посмотрев вокруг, поняли, что ничего к лучшему не изменилось. И у них разрыв между тем, что им рассказывали, и тем, что есть. В Тольятти рычагов и средств больше, чем в любом среднем городе России. Не во всех городах есть автозаводы. ВАЗ — основной поставщик автомобилей в огромной стране. Вы обещали, что воровать не будут, деньги пойдут на развитие социальной сферы… Где процветание, которое вы обещали? Именно рабочие ВАЗа и дали коммунистам большинство, и они же его отобрали».

Ани Айвазян