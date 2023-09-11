Единороссы взяли Димитровград

По итогам выборов депутатов гордумы Димитровграда Ульяновской области КПРФ, которая пять лет назад получила 90% мест в городском представительном органе, полностью лишилась своего влияния. Ей достается только три мандата, в то время как «Единая Россия» получает 23 депутатских места. В гордуме также впервые появятся два депутата от партии «Новые люди», по одному мандату получают «Справедливая Россия — За правду» и ЛДПР. В обкоме КПРФ результаты этих выборов не признают и считают, что они не соответствуют реальному волеизъявлению граждан. В «Единой России» результат считают закономерным. По мнению политологов, коммунисты не воспользовались уникальными возможностями и не создали новую модель взаимодействия при губернаторе-одно­партийце, а во время предвыборной кампании не сумели мобилизовать свой электорат.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теперь места коммунистов в Димитровграде займут члены «Единой России»

Фото: КПРФ Теперь места коммунистов в Димитровграде займут члены «Единой России»

Фото: КПРФ

По предварительным итогам голосования на выборах в гордуму Димитровграда партия «Единая Россия» получила 41,6% голосов избирателей (девять мандатов). На втором месте — КПРФ, получившая по партспискам 18,09% голосов (три мандата). За ЛДПР проголосовали 12,39% избирателей (один мандат), участвовавших в голосовании, за «Справедливую Россию — За правду» — 9,73% (один мандат). Впервые в состав гордумы будут входить депутаты от «Новых людей». Эта партия набрала на выборах в гордуму 8,77% голосов избирателей (один мандат). «Коммунисты России» набрали 4,05% и в гордуму не попадают. Явка составила 27,4%.

В 14 из 15 одномандатных округов победили кандидаты от «Единой России», в округе № 8 одержал победу кандидат от партии «Новые люди» Сергей Королев (сын Сергея Королева, который в уходящем составе гордумы был членом фракции «Единая Россия»).

Таким образом, «Единая Россия» будет иметь в гордуме Димитровграда 23 места, КПРФ — три, «Новые люди» — два, «Справедливая Россия — За правду» и ЛДПР — по одному.

Напомним, на выборах 2018 года из 20 одномандатных округов в 19 округах победу одержали кандидаты от КПРФ и только в одном — кандидат «Единой России». В итоге из 30 мест в гордуме 26 получила КПРФ, три — «Единая Россия» и одно — ЛДПР.Позднее часть депутатов, выдвигавшихся от КПРФ, покинула фракцию и перешла в статус независимых, затем двое из них (в том числе победивший на этих выборах Алексей Завьялов) перешли во фракцию «Единая Россия». Еще часть депутатов с подачи губернатора Сергея Морозова была лишена мандатов в связи с допущенными нарушениями в декларациях о доходах. После довыборов в 2021 году у фракции КПРФ осталось только 12 мандатов, в то время как у фракции «Единая Россия» их стало девять, еще семь мандатов оставалось у внефракционных депутатов, один — у ЛДПР.

Спикер уходящего состава гордумы Александр Ерышев (КПРФ) считает, что причинами такого результата стала «засушенная явка», «когда голосовали в основном сторонники „Единой России“ и бюджетники, привлеченные в том числе с помощью административного ресурса». Он также отмечает, что «есть сомнения в достоверности результатов, полученных от КОИБ» (на большинстве участков в Димитровграде используются ­КОИБы — электронные комплексы обработки избирательных бюллетеней). «На избирательном участке № 3222, где не было КОИБа, я обошел своего соперника из „Единой России“, и партия тоже обошла. А на соседних участках, где КОИБы, ситуация обратная»,— заметил господин Ерышев (согласно данным системы ГАС «Выборы», на участке 3222 Александр Ерышев лидировал, набрав 186 голосов избирателей, а Сергей Зуев от «ЕР» набрал 98 голосов; по партспискам КПРФ набрала 47,01% голосов, а «ЕР» — 32,93%. — «Ъ»). В то же время он признает, что, возможно, повлияла и традиционная протестность Димитровграда: «Естественно, определенный протест есть, но чтобы Димитровград жаловал при этом „Единую Россию“, такого быть не может. Димитровград антагоничен не только сейчас к КПРФ, но он в еще большей степени антагоничен к „Единой России“».

В обкоме КПРФ сказали «Ъ», что результаты выборов в Димитровграде «не признают» в связи с тем, что «там аномальные результаты на КОИБах, которым верить нельзя». «Мы подавали заявления о пересчете бюллетеней, но нам отказали, сославшись на то, что там очень ограниченный перечень условий, дающих право пересчета»,— пояснили в обкоме. Региональное руководство КПРФ также отмечает, что теперь партия в Димитровградской гордуме переходит «в однозначную оппозицию к партии власти», а среди методов ее работы «будет как критика действий власти, так и борьба с коррупцией, защита прав простых людей, что позволит расширить круг своих ­сторонников».

Руководитель исполкома реготделения «Единой России» Константин Долгов, напротив, считает результат выборов в Димитровграде «закономерным». «Результат всегда закономерен, потому что голосуют люди. Мне кажется, они переосмыслили происходящее, а вовторых,— разочаровались в хайпе тех ценностей, которые транслировали пять лет назад депутаты от КПРФ»,— сказал господин Долгов. Он также отметил, что, имея полный контроль в гордуме Димитровграда, «Единая Россия» «готова отвечать за все и способна решать проблемы этого ­города».

Президент регионального фонда профессиональных исследований «РАПИР», член Общественной палаты региона Дмитрий Травкин считает, что «первопричиной такого итога стало разочарование в своем выборе, сделанном в 2018 году», «надежды не оправдались». «Никто не мешал коммунистам с приходом во главу региона Алексея Русских отладить взаимодействие, разрешение чрезвычайных ситуаций, привлекать адресные инвестпрограммы, предлагать внеплановые мероприятия. Но этого не было. И вторая причина — недостаточность кадровых ресурсов КПРФ»,— сказал господин Травкин, заметив, что «это маятник», который теперь качнулся в другую сторону.

«КПРФ в Димитровграде фактически была у власти, но показала, что критиковать она умеет, а вот руководить не особенно хорошо получается. При губернаторе-однопартийце нужна была другая модель поведения, но они ее не смогли предложить, хотя шанс у них был»,— добавляет ульяновский политолог Николай Васин. В то же время он считает, что на пользу «Единой России» сыграла низкая явка. «В такой ситуации преимущество всегда имеет тот, кто обладает мобилизационными ресурсами, способными привлечь своих сторонников. У „Единой России“ такие возможности есть, в том числе в виде властного ресурса. А у КПРФ это не получилось, к тому же губернатор в этих вопросах был корректен и не стал переходить „красные линии“»,— отметил господин Васин, добавив, что «представительные органы власти перестали восприниматься населением как органы, от которых что-то зависит, и это общее разочарование стало причиной нежелания идти на ­выборы».

Сергей Титов, Ульяновск