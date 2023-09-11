Блок единороссов и самовыдвиженцев

В Татарстане по итогам дополнительных муниципальных выборов 10 сентября «Единая Россия» смогла победить везде, где бы ни выдвинула своих кандидатов. Более чем в 20 округах, в которых со стороны партии власти конкуренции не было, мандатов добились самовыдвиженцы. В их числе ректор КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков, претендовавший на место в гордуме Казани. Оппозиции в республике досталось 16 мандатов из 161. В КПРФ, которой удалось провести лишь семь депутатов, считают такой результат «неплохим». Коммунисты расценивают прошедшее голосование как подготовку к выборам в Госсовет Татарстана, которые должны состояться в 2024 году, и надеются расширить состав своей фракции в республиканском парламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Татарстане на дополнительных выборах 10 сентября был избран 161 муниципальный депутат. В списки для голосования были включены 71,4 тыс. избирателей. Из них приняли участие 29,8 тыс. человек. Таким образом, явка на выборах составила 41,7%, сообщил ЦИК республики. Почти 1,3 тыс. человек (1,8%) проголосовали на дому.

Большинство избирателей (75,8%) поддержали кандидатов «Единой России». В итоге представители партии власти победили в 122 округах. Еще 23 депутатских мандата получили кандидаты-самовыдвиженцы. Они одержали победу в тех округах, где единороссы отказались участвовать в выборах.

Так, «Единая Россия» не стала выставлять своего кандидата на выборы в Павлюхинском одномандатном округе в Казани (включает в себя часть Приволжского района). Здесь депутатом был избран ректор Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ, бывший КХТИ) Юрий Казаков, который заявился на выборы в качестве самовыдвиженца. За него проголосовали 3,74 тыс. человек, или 53,7% от принявших участие в выборах.

Второе место на выборах в Казани занял главный инженер ООО «МД-сервис» Рамиль Ахметгалиев (КПРФ) с результатом 15,8%. Самозанятый Сергей Гуськов (ЛДПР) получил 12,9%, руководитель юротдела благотворительной организации «Игелек» Ригина Садыкова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — 12,5%, а временно неработающий Данил Парамошкин (самовыдвиженец) — 3,6%. Явка в округе составила чуть менее 20%.

Вакантное депутатское место в гордуме ранее принадлежало гендиректору АО «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани» Риме Мухамедшиной. В 2020 году она выиграла выборы в Павлюхинском округе как представитель «Единой России». Однако осенью 2022 года ее избрали депутатом Госсовета Татарстана. Юрий Казаков временно исполнял обязанности ректора КНИТУ-КХТИ с 2020 года. Тогда он сменил на посту Сергея Юшко, которого отстранили от работы из-за возбужденного против него уголовного дела по факту мошенничества. В августе 2023 года господин Казаков был утвержден в должности ректора.

В «Единой России» остались довольны результатами выборов. Пресс-служба татарстанского отделения отметила, что партийцы победили везде, где выдвигались.

Оппозиционные партии на муниципальных выборах получили лишь 16 мандатов (десятую их часть). В том числе семь депутатов смогла провести КПРФ (ее поддержали 4,35% участников голосования). «Новые люди» получили пять мандатов — за них голосовали 3,1% избирателей. ЛДПР и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» провели в муниципальные советы по два своих представителя. За кандидатов каждой из партии голосовали по 1,24% участников выборов.

«Довольным быть я не могу, но удовлетворение определенное есть»,— заявил «Ъ-Казань» первый секретарь татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов. Он признался, что хотел победы партии минимум в 20 округах. «Но семь депутатов провести — это тоже непросто. Мы не ставили цели выдвигать чем больше, тем лучше. Мы выдвинули 49 человек, зарегистрировали — 39, из них семь человек победили. Думаю, это неплохо»,— рассказал он.

Также Хафиз Миргалимов доволен тем, что в Казани кандидат партии получил 15%, «хотя усилия были направлены на победу». «Ну, что сделаешь. Факты есть факты»,— подчеркнул господин Миргалимов. Он расценивает прошедшие выборы как подготовку к выборам в парламент Татарстана, которые запланированы на 2024 год. «Возможности увеличить фракцию КПРФ в Госсовете Татарстана у нас есть»,— пришел к выводу первый секретарь рескома.

Господин Миргалимов добавил, что представители партии на выборах не зафиксировали каких-либо серьезных нарушений, которые «можно было бы назвать». «Я думаю, дополнительные выборы показали, что при огромном желании и с той, и с другой стороны можно сделать, чтобы закон торжествовал. А не как обычно бывает»,— подчеркнул лидер татарстанских коммунистов.

ЦИК Татарстана отчитался, что жалоб на проведение выборов не поступало. «За 10 сентября на телефон горячей линии ЦИК РТ поступило около ста сообщений, все они носили информационный характер»,— сказали в пресс-службе избиркома.

Кирилл Антонов