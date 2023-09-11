Комета Нисимура станет видна жителям Кубани в середине сентября

Комета Нисимура, пролетающая раз в 435 лет, станет видна жителям Краснодарского края в середине сентября. Об этом сообщает «Юга.Ру» со ссылкой на заведующего астрофизической обсерваторией КубГУ Александра Иванова.

Небесное тело совершает один оборот каждые 430–440 лет. Эксперты полагают, что последний раз комету с Земли можно было наблюдать до изобретения телескопа, в 1590 году.

«Шансы увидеть есть, если повысится блеск. Указанная дата, с 12 по 17 сентября, это тесное сближение на горизонте, то есть до восхода Солнца, там будет полчаса, не больше»,— цитирует издание сообщение господина Иванова.

Впервые комету обнаружил японский фотограф Хидео Нисимура в августе 2023 года, снимавший ночное небо. В период с 12 по 17 сентября, предположительно, тело приблизится к Земле на расстояние 125 млн км.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram