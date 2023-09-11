Васюринскому мясокомбинату запретили использовать скважины из-за нарушений

Право Васюринского мясоперерабатывающего комбината на добычу воды для хозяйственных нужд прекращено досрочно из-за нарушений. Соответствующий приказ министерства природных ресурсов Кубани опубликован на портале администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лицензию на добычу подземных вод предприятию выдали в 2007 году. Нарушения, в связи с которыми прекращено право предприятия на пользование недрами, совершались неоднократно на протяжении четырех лет.

В дальнейшем скважины предприятия законсервируют. При этом предприятие, согласно закону о недрах, будет обязано привести объекты в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения, а также охрану окружающей среды.

ООО «Васюринский мясоперерабатывающий комбинат», согласно данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в 1993 году в Краснодаре. Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур является основным видом деятельности предприятия. Компанией владеет кипрская организация Astrea Trading Limited. Финансовая отчетность предприятия не раскрывалась, однако в 2019 году доходы комбината составили 794,2 млн руб., расходы — 3,1 млрд руб.

Анастасия Донскова

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