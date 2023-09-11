Число жертв землетрясения в Марокко выросло до 2681

Количество погибших при землетрясении в Марокко увеличилось до 2 681, еще 2501 человек получил ранения, сообщили в МВД страны. К местным спасателям подключились поисковые группы из Испании, Великобритании и Катара.

Как сообщает телеканал «Аль-Арабия» в исторической части Маракеша, которая внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, разрушены многие здания. Серьезные повреждения получила мечеть Тинмель, построенная в XII веке.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Очаг располагался в 80 километрах от Марракеша на глубине 10 километров. После этого произошло несколько афтершоков магнитудой от 3,3 до 4,8.

Петр Бузлаев