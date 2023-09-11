Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Число жертв землетрясения в Марокко выросло до 2681

Количество погибших при землетрясении в Марокко увеличилось до 2 681, еще 2501 человек получил ранения, сообщили в МВД страны. К местным спасателям подключились поисковые группы из Испании, Великобритании и Катара.

Как сообщает телеканал «Аль-Арабия» в исторической части Маракеша, которая внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, разрушены многие здания. Серьезные повреждения получила мечеть Тинмель, построенная в XII веке.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Очаг располагался в 80 километрах от Марракеша на глубине 10 километров. После этого произошло несколько афтершоков магнитудой от 3,3 до 4,8.

Петр Бузлаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...