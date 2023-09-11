В Новороссийске открыли импортозамещающее производство детских конструкторов. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

«Отмечу, что все поставщики материалов для создания продукции из нашей страны, а у оборудования широкие возможности»,— заявил господин Кравченко.

Производство открыли на базе компании «Росспласт». Для запуска новой линии предприятию предоставили льготный кредит на 20 млн руб. Направление позволило создать 10 новых рабочих мест.

Мэр Новороссийска добавил, что с компанией подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, благодаря которому производство смогут посетить школьники и студенты, чтобы познакомиться с процессом создания первого кубанского конструктора.

Продукцию будут выпускать под брендом «Кубика».

По данным «СПАРК-Интерфакс», компания «Росспласт» зарегистрирована в 2008 году в Новороссийске. Производство изделий из пластмасс является основным видом деятельности предприятия. Организация принадлежит Владимиру Симиониди (60%) и Ролландту Хачатуряну (40%). По итогам 2022 года выручка организации составила 206,1 млн руб., чистая прибыль — 3,2 млн руб.

Анастасия Донскова

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